Bakan Ersoy: "Konyaaltı sahili Antalya’ya çok yakıştı"

BU yıl 55’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali için kentte bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, dünyanın en önemli yönetmen ve sinema sektör temsilcilerinin de bulunduğu önemli isimlerle Su Otel’de kahvaltı yaptı. Bakan Ersoy kahvaltının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in kente kazandırdığı Sahil Antalya Yaşam Parkı’nı gezdi. Bakan Ersoy, Başkan Türel’in kullandığı araca binerek, Konyaaltı sahiline geçti. Sahil Antalya Yaşam Parkı gezisine AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve ünlü sanatçı Yavuz Bingöl de katıldı. Konyaaltı Varyantı’ndan başlayan sahil gezisi, Boğaçayı’na kadar sürdü. Sahilde yapılan çalışmaları adım adım inceleyen Bakan Ersoy, Boğaçayı Projesi alanını da inceledi. Başkan Türel, Boğaçayı alanına yapılacak film platoları ve liman bölümleri ile ilgili Bakan Ersoy’a bilgi verdi. Bakan Ersoy, Başkan Türel’in çalışmalarının Antalya’ya yakıştığını ve son derece başarılı olduğunu belirterek, “Antalya, dünyadaki turizm şehirleri arasında bu projelerle daha çok öne çıkıyor. Bu nedenle Başkan Türel’e emeği için teşekkür ediyorum ve kendisini tebrik ediyorum” dedi.

"Antalya önemli bir noktaya taşındı"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Bakan Ersoy’un Sahil Antalya Yaşam Parkı’nı beğenmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti. Türel, yapılan çalışmaların kentin fiziksel değişimine ve gelişimine katkı sağlarken, aynı zamanda kültürel ve sosyal faaliyetleriyle de Antalya’yı önemli bir noktaya taşıdığına dikkat çekti.