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Bakan Elvan'dan cam kemik hastası kardeşlere yeni ev

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de doğuştan cam kemik hastası olan ve yaşadıkları evin kendilerine uygun olmaması nedeniyle özellikle kış aylarında dışarıya çıkamayan cam kemik hastası kardeşlerin yeni taşındıkları evde mutluluklarına ortak oldu

Bakan Elvan'dan cam kemik hastası kardeşlere yeni ev

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de doğuştan cam kemik hastası olan ve yaşadıkları evin kendilerine uygun olmaması nedeniyle özellikle kış aylarında dışarıya çıkamayan cam kemik hastası kardeşlerin yeni taşındıkları evde mutluluklarına ortak oldu

04 Kasım 2017 Cumartesi 14:22
Bakan Elvan'dan cam kemik hastası kardeşlere yeni ev
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TOROSLAR ilçesinin bin 300 rakımındaki Arslanköy Mahallesi'nde, yaşlı  anneleriyle yaşayan cam kemik hastası 53 yaşındaki Fatma ile 51 yaşındaki Aynur  Alp, kendilerini daha önce ziyarete gelen Bakan Elvan'dan, özellikle kış  aylarında kar nedeniyle evden çıkamadıklarını iletip Mersin merkezde ev talebinde  bulundu.

Elvan'ın girişimleriyle Mersin Valiliğinin koordinasyonuyla cam kemik  hastası kardeşlerin ağabeyinin de ikamet ettiği merkez Toroslar ilçesi Çukurova  Mahallesi'nde  ev kiralandı.

Anneleri ile eve taşınan kardeşler yaşadıkları mutluluğu, onları  ziyarete gelen Kalkınma Bakanı Elvan'la paylaştı.

Elvan, devlet olarak her zaman ailenin yanlarında olduklarını  belirterek "Ne sıkıntınız olursa yanınızdayız. Sizi hatırladığım kadarıyla  temmuzun sonunda ziyaret ettim Arslanköy'de. O sıra ev bulamadılar herhalde.  Şimdi Arslanköy'den buralara kadar geldiniz. Daha rahat bir şekilde hastaneye  gidip geliyorsunuz." dedi.

Aynur Alp de Bakan Elvan'a hem destekleri hem de ziyareti için  teşekkür ederek, "Allah önce Cumhurbaşkanımız sonra da sizlerden razı olsun.  Sayenizde buralara kadar gelebildik. Geleceğimizi tahmin etmiyorduk. Sizin kadar  sözünüzü tutan olmadı. Umutsuzduk ama sözünüzü tutunuz çok sağ olun. Allah sizden  razı olsun. Bizi buralara kadar getirdiniz." diye konuştu.

"ALLAH EMEĞİ GEÇENLERDEN RAZI OLSUN"

Kendisinin güçlükle yürüdüğünü anlatan Alp, ablasının ise yürüyemediği  için Arslanköy'deki evlerinde büyük sıkıntı yaşadıklarını anımsattı.

Özellikle kış aylarında 2-3 metreyi bulan kar nedeniyle yaşadıkları  sıkıntıları dile getiren Alp, şöyle konuştu:

"Kar nedeniyle bu yıl hiç dışarı çıkamadık. Ben hastalandım ambulans  gelemedi, bir ay zorluk yaşadım. Biz cam kemik olduğumuz için adım atamıyorduk.  Düşeriz diye korkuyorduk. Mersin'e de gelemiyorduk. Ağabeyim bize yardımcı olmak  için her hafta geldi ancak yeterli olmadı. Sonunda Sayın Bakanımızın Lütfi Elvan  ziyaretimize geldi ve bize ev söz vermişti. Sözünü yerine getirdi. Bu evi bizim  için kiraladılar. Allah ondan razı olsun. Bu evden çok memnunuz. Ağabeyimin evine  çok yakın. Gece gündüz rahatsızlanınca onu çağırıyoruz.  Devlet bize bu imkanı  verdi. Allah emeği geçenlerden razı olsun."

Fatma Alp ise  en büyük destekçilerinin ağabeyleri olduğunu ifade  ederek, "Annem beni kaldıramıyor. Kardeşim zaten kaldıramaz. Beni sadece ağabeyim  kaldırıyor. Ondan destek alıyorum. Bakanıma sonsuz teşekkür ederim. O ortamdan  bizi çıkarıp bu ortamı sağladı. Sesimi duydu, yardım elini uzattı." diye konuştu. Yeni evlerini çok beğendiğini söyleyen abla Alp, şunları kaydetti:

"Arkada ve önde balkon var. Sıkıldığım zaman balkona çıkıyorum.  Köydeki evimizde bu tür olanaklar yoktu, kapalıydı. Şimdi daha değişik bir ortam  olduğu için daha huzurluyum, mutluyum. En azından oradaki kardan, kıştan çıkardı  bizi. Kar yağdığı zaman annem bana diyordu ki 'kızım hafif yemek ye. Sana bir şey  olursa ağabeyin nasıl çıkaracak' diyordu. Şimdi hastanenin yakınındayım. Bana bu  ortamı sağladığı için bakanımızdan Allah razı olsun. Yardım elini bizden  esirgemedi."

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Anahtar Kelimeler:
Kalkınma Bakanı Lütfi ElvanMersinCam Kemik Hastası Kardeşler
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