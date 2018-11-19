Bakan duyurdu! Eksik parçaları 26 Kasım'da ülkeye getirilecek

Son dakika! Kültür Bakanı Ersoy, ABD'deki Zeugma mozaiğinin parçalarının 26 Kasım'da Türkiye'ye getirileceğini açıkladı

Bakan duyurdu! Eksik parçaları 26 Kasım'da ülkeye getirilecek
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'deki Zeugma mozaiğinin parçalarının 26 Kasım'da Gaziantep'e getirileceğini açıkladı.
"AİT OLDUĞU TOPRAKLARA GETİRİLECEK"
ABD'deki Çingene Kızı mozaiğini 26 Kasım'da Türkiye'ye geleceğini söyleyen Bakan, "ABD'de Ohio Bowling Green State Üniversitesinde bulunan Zeugma Çingene Kızı mozaiği parçalarının Kasım sonunda Gaziantep'e, ait olduğu topraklara getirileceği bilgisini de burada sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

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