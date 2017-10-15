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'Bakan düşüren kadın' yıllar sonra ilk kez konuştu: Çok sevdim

70'li yıllarda 'Bakan düşüren kadın' olarak anılan usta oyuncu Aynur Aydan verdiği röportajda, dönemin İçişleri bakanı Hasan Fehmi'yi hala unutamadığını söyledi

'Bakan düşüren kadın' yıllar sonra ilk kez konuştu: Çok sevdim

70'li yıllarda 'Bakan düşüren kadın' olarak anılan usta oyuncu Aynur Aydan verdiği röportajda, dönemin İçişleri bakanı Hasan Fehmi'yi hala unutamadığını söyledi

15 Ekim 2017 Pazar 12:15
'Bakan düşüren kadın' yıllar sonra ilk kez konuştu: Çok sevdim
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ESKİ sinema oyuncusu ve şarkıcı Aynur Aydan, nam-ı diğer 'bakan düşüren kadın' şimdi 71 yaşında. 1979'da, dönemin evli İçişleri Bakanı  Hasan Fehmi Güneş ile altı ay yasak aşk yaşamışlardı. Ancak ilişkileri ortaya çıkınca  Hasan Fehmi Güneş istifa etmek zorunda kalmıştı. Üzerinden 38 yıl geçmiş ama, Aydan "Güneş'i hiç unutamadım" dedi.

"ONU ÇOK SEVDİM"

Aynur Aydan Posta'ya verdiği röportajda, yasak aşkı dönemin İçişleri Bakanı  Hasan Fehmi Güneş'i anlattı. Yasak aşklarının ilk ortaya çıktığı zaman, gazetelere Aynur Aydan'ın haberleri verdiğiiddia edilmiş  Hasan Fehmi de bu yüzden hiç aramamış. Aydan, "Ona çok kırgınım. Bana gazetelere para teklif etti, yine bir şey anlatmadım. Sorana bir tek "sevdim" dedim" ifadelerinde bulundu.

Röportajın devamı şöyle:

■ Birlikteyken neler konuşur, nasıl vakit geçirirdiniz?

Zaten kısıtlı zamanlarda görüşebiliyorduk. Sürekli ağlardık. Bir gün ayrılmak zorunda kalacağız diye... O bana, "Biz ayrılınca, ilişkimiz duyulunca sen çok meşhur olacaksın, ama ben ne olacağım?" derdi. "Ben seni yine bir şekilde görürüm ama sen beni göremezsin" derdi. Ay düşündükçe çok sinir oluyorum!

■ Şimdi yalnız mısınız?

Evet. Yine oluyor teklifler ama onu, onun karakterini, duygusunu arıyorsun. Öyle karakterde bir adam da göremiyorum hiç etrafımda. Güneş çok özel bir adamdı. O kadar evime geldi, gitti. Bir kere bile bana, "Bu ev senin mi, kira mı?" diye sormadı. Ben de anlatmazdım. Aşktan başka mevzu bahsimiz yoktu.

BEN ARAYAMAM O ARASIN

■ Hediye almaz mıydı size hiç?

Çiçekten başka bir şey almadı.

■ Ondan kalan bir şey?

Bir boş sigara paketi hâlâ durur kasamda.

■ Komik bir anınız var mı hiç?

Olmaz mı! Bir gün evimde tamir yapıyor. "Tornavida var mı?" dedi. Benim dairemin de karşı daire ile mutfak camları birbirine bakıyor. Karşı dairedeki kızlar Güneş'i görmüş, delirmişler. "Aynur Abla'nın evinde İçişleri Bakanı, elinde tornavida var" diye. Hahaha! Çok gülmüştük.

■ Şimdi gelse, ister misiniz?

İsterim tabii. Gelse ben ona ölene kadar bakarım. Çok isterim. Karısı da vefat etti ama bak gene gelmiyor! Aramıyor. Hayat arkadaşlığı edelim. Bakayım, hizmet edeyim ona. Gelmişiz bu yaşımıza. Eskisi gibi olacak halimiz yok ama... Ne bileyim işte.

■ Şimdi gidin, konuşun...

Ben yapacağımı yaptım. Onun beni araması lazım artık.

■ Hiç karısıyla karşılaştınız mı ya da sizi aradı mı?

Yok. O hanımefendi de ben de öyle bir terbiyesizlik yapmadık. Bir kere bile arayıp rahatsız etmedim. Ama çocukları ve yeğenleri severdi beni. Çalıştığım gazinoya dinlemeye gelirlerdi, "Yenge, yenge" diye. Milli yengeydim o zaman.

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal Güvenlik KurumuSGKAynur AydanBakan Düşüren Kadın
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