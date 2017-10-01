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Bakan'dan yeni sistemle ilgili bilgi: Her lise kendi sınavını yapacak

TEOG'dan sonraki yeni sistemle ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Her lise kendi sınavını yapacak." dedi

Bakan'dan yeni sistemle ilgili bilgi: Her lise kendi sınavını yapacak

TEOG'dan sonraki yeni sistemle ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Her lise kendi sınavını yapacak." dedi

01 Ekim 2017 Pazar 10:37
Bakan'dan yeni sistemle ilgili bilgi: Her lise kendi sınavını yapacak
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MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, NTV televizyonunda katıldığı programda,  TEOG'un yerine getirilecek yeni sistemle ilgili bilgi verdi.  Bakan Yılmaz, "Çalışmalardan biri her lisenin kendi sınavını yapması." dedi.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları;

8. sınıfta girilecek bir sınav için çocuklar 6. sınıftan itibaren hazırlanıyor. Hayatlarının gelişme döneminde, fiziksel, sosyolojik olarak biz öğrencileri adeta bir yarış atına çevirdik dediğimizde biz doğruyu tespit etmiş oluyor muyuz?

Hem çocukları strese sokuyorsunuz, bu lisede de böyle. Biz hayata hazır, kendisi ile mutlu olan gençler istemiyor muyduk? Sınav bölmünü nasıl daha az stresli hale getirebiliriz bütün kaygımız bundan. Eğitim sistemi sınavdan ibaret değil. Amaç kaliteli eğitim ve fırsat eşitliği. Bazı okullar notları şişiriyor eleştirileri vardı.

MEB'İN YENİ SİSTEM ÇALIŞMALARI

Başarılı olan her noktaya girecek. 11 bin 57 okulumuz var. Biz arkadaşlarla bir çalışma yaptık. Bir tanesi her lisenin kendi sınavını yapması. Okuldaki öğretmenlerle hazırlanan sınav soruları ile sınav yapılacak. Çok fazla soru çok fazla hata olabilir. Bir de her okul kendi sınavını yaptı, diyelim ki çocuk  Van'da bir sınavı kazandı, 2-3 yıl sonra  İzmir'e göç ettiğinde o çocuğu okul almayacak mı? O zaman ne yapalım? Öğretmenin değerini artıralım, okulun değerini artıralım. Okuldaki her dersten 3 sınav yapılıyor. Bu sınavların objektifliğini sağlamak lazım. Biz aslında yeni müfredata uygun bir soru bankası çalışmalarına da başlamıştık. Soru bankası test değildir. Kişiler adeta hem kursa yönlendiriliyor hem de hiç düşünmüyor çocuklarımız.

Çocuğun yaptığı iyi bir şeyi takdir ederseniz çocuk o yoldan ilerler.

"ÖLÇME DEĞERLENDİRME OLMAYAN BİR SİSTEM OLMAZ"

Ölçme değerlendirme olmayan bir eğitim sistemi olmaz. Bizim öğretmenden istediğimiz her ders için kazanımları evlatlarımıza aktar diyoruz. Bir soru bankası oluşturalım soruları oradan siz seçim diyoruz.

Yazılı olacak, klasik olacak, açık uçlu değerlendirmeler de olacak. Çocuk kendini ifade edebilsin. Objektif notu elde edebildik mi? Bu sonuçlara uygun olarak da  Ankara Fen Lisesi ya da  İstanbul Fen Lisesi diyebilir ki, notu 95 ve üzeri olanlar bana başvurabilir. Bu notlara göre de alınabilir. Bunun üzerinde çalışılabilir. Akademisyenlerden bunlara çalışanlar var. Bize de gönderiyorlar.

İKİNCİ ALTERNATİF: ADRESE DAYALI KAYIT SİSTEMİ

Bir başka alternatif olarak da; Bizim aslına bakınca hükümet beyannamemizde de var. En iyi okul en yakın okuldur diye. Bunu yapacağız ama bunun için bizim bütün okullarımızın kalitesini artırmamız lazım. Her okulu talep edilebilir hale getirmemiz lazım. Adrese dayalı kayıt sistemi.

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