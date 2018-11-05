Bakan'dan milyonlarca vatandaşa internet müjdesi!

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan "İnternette uygulanan adil kullanım kotası 2019'da kaldırılacak" dedi. Adil Kullanım Koşulları kapsamında tanımlı olan internet paketlerinde belirlenen AKK değerleri aşıldıktan sonra ay sonuna kadar internet erişim hızınızda kısıtlama oluyordu.

İNTERNET ERİŞİM HIZINDA KISITLAMA OLUYORDU

Adil Kullanım Koşulları (AKK) kapsamında tanımlı olan internet paketlerinde belirlenen AKK değerleri aşıldıktan sonra ay sonuna kadar internet erişim hızınızda kısıtlama oluyordu.

2019'DA ADİL KULLANIM KOTASI KALKACAK

Bakan müjdeli haberi az önce verdi. 2019'da Adil Kullanım Kotası'nın kalkacağı ve internette kısıtlama olmayacağını duyurdu.

ADİL KULLANIM KOTASI NEDİR?

Adil kullanım kotası, internet kullanıcılarının internet kullanımı esnasında yoğun veri trafiğinden etkilenmemesi için ve oluşabilecek teknik problemleri engellemek amacıyla uygulanan planlanmış uygulamalar bütünüdür.

Adil kullanım kotası dahilinde, kullanıcılar belirli bir limite kadar indirme işlemi uygulayabilir. İzin verilen limitleri dolduğunda ise internet hızında düşüş yaşanır. Örneğin standart olarak 20 mbps hız ile internet kullanan bir kullanıcı, kendi hizmetinde izin verilen 10 GB'lık veri indirme limitini aştığında internet hızı 3 mbps'a düşürülür ve bir sonraki sıfırlanma süresine kadar 3 mbps hız kullanır.