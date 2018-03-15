Bakan'dan kanser ilacı açıklaması

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, NTV'de önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşsizlik rakamlarını değerlendiren Sarıeroğlu, "Seferberlik süreci işletiliyor. Yeni istihdem teşvikleri hazırlamıştık, şu anda Meclis'te görüşülüyor. 2018 sonuna kadar inşallah tek haneli rakamlara indirme hedefimiz var. İstihdam oranında artış var. Kadın istihdamında iki puanlık artış gerçekleşti. Her yıl iş gücü piyasasına 1 milyon kişi giriyor. Gençler konusundaki ilerleme çok önemli. İŞKUR'da 2018 için 1,25 milyon kişiyi işe yerleştirme hedefimiz var " dedi.
Sarıeroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları ile şu şekilde:
- Taşeronda süreç sürüyor. 3 Nisan'da kadroya geçişler yapılacak.
- 4 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık.
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