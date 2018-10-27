Bakan Çavuşoğlu’nun kankisi

ÇAVUŞOĞLU, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini çizen ve azmiyle tüm Türkiye’nin gönlünü kazanan 22 yaşındaki serebral palsi hastası Gülşah Yağmur Yazıcı ile bir araya geldi. Yazıcı bu kez çizdiği Çavuşoğlu resmi ile hayran bıraktı. Buluşmayı fotoğraflayan Gülşah Yağmur Yazıcı sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden takipçilerine sunarken “Dışişleri Bakanım ve benim çok sevdiğim güzel kalpli sevgili kankimin güzel ziyareti beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum canım kankim” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2018, 15:17