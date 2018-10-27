Bakan Çavuşoğlu’nun kankisi

Yalnızca Alanya’nın değil dış politikada yürütmüş olduğu başarılı çalışmalarıyla birlikte Türkiye’nin takdir ve sevgisini kazanan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu kez de engelleri kaldıran bir buluşmaya imza attı

Bakan Çavuşoğlu’nun kankisi
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ÇAVUŞOĞLU, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini çizen ve azmiyle tüm Türkiye’nin gönlünü kazanan 22 yaşındaki serebral palsi hastası Gülşah Yağmur Yazıcı ile bir araya geldi. Yazıcı bu kez çizdiği Çavuşoğlu resmi ile hayran bıraktı. Buluşmayı fotoğraflayan Gülşah Yağmur Yazıcı sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden takipçilerine sunarken “Dışişleri Bakanım ve benim çok sevdiğim güzel kalpli sevgili kankimin güzel ziyareti beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum canım kankim” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2018, 15:17
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