Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 7 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Kahvaltı yaparak kilo verin!
Kahvaltı yaparak kilo verin!
Twitter 1 milyondan fazla hesabı kapattı
Twitter 1 milyondan fazla hesabı...

Bakan Çavuşoğlu’ndan Sönmez’e sürpriz ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konaklı eski Belediye Başkanı ve MHP’li Belediye Meclis Üyesi Abdullah Sönmez’i Konaklı’daki petrol istasyonunda ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu’ndan Sönmez’e sürpriz ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konaklı eski Belediye Başkanı ve MHP’li Belediye Meclis Üyesi Abdullah Sönmez’i Konaklı’daki petrol istasyonunda ziyaret etti.

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:01
Bakan Çavuşoğlu’ndan Sönmez’e sürpriz ziyaret
İlgili Galeriye Git
banner404

YAKLAŞIK bir saat süren ziyarette Bakan Çavuşoğlu’na AK Parti ilçe başkanı Mustafa Toklu da eşlik etti. Ziyarette ne konuşulduğu konusundaki sorulara cevap vermeyen Abdullah Sönmez, “Dostane bir nezaket ziyareti. Memleket meseleleri üzerine sohbet ettik” demekle yetindi. Bilindiği gibi Sönmez’in ismi siyasi kulislerde AK Parti’nin muhtemel Alanya Belediye Başkan adayları arasında sıklıkla geçiyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 07.04.2018 16:37
Anahtar Kelimeler:
AkpAlanyaKonaklıÇavuşoğluMevlütBakanıIşleriDişZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da dev şampiyona: Genç güreşçiler minderde
Alanya'da dev şampiyona: Genç güreşçiler minderde
Genç mühendisten acı haber
Genç mühendisten acı haber
Cinsel istismar davasında ağlatan karar
Cinsel istismar davasında ağlatan karar

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim