Bakan Çavuşoğlu'ndan Slovakya'da turizm teşekkürü

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aynı zamanda 'Turizm Bakanı' gibi çalışmaya devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Slovakya'da Türk turizmine yönelik de temaslarda bulundu

Bakan Çavuşoğlu'ndan Slovakya'da turizm teşekkürü
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, V4 Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı’na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere gittiği Slovakya'nın başkenti Bratislava’da turizme yönelik de temaslarda bulundu. V4 Dışişleri Bakanları toplantısında Orta Doğu’daki son gelişmeler, terörizmle ve düzensiz göçle mücadele ve Türkiye-AB ilişkilerini ele alınırken, Bakan Çavuşoğlu "Orta Avrupa’daki bu 4 ülkeyle yakın işbirliğimiz devam edecek" mesajını verdi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Slovak Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Mikulas Milko'ya teşekkür belgesi sundu. Bakan Çavuşoğlu "Sayın Milko'ya ilişkilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. 2018’de ülkemizi tercih eden Slovak turist sayısı yüzde 60 arttı" dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2019, 16:18
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