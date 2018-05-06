Bakan Çavuşoğlu'ndan müjde: 'Rusya ile vizeler kalkıyor'

ANTALYA ve Alanya turizm sektörünün belk kemiği pazarı Rusya ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Rusya ile vizeleri kaldıracağız. Daha sonra da pasaportsuz seyahat görüşmelerine tekrar başlayacağız. En son görüşmede Lavrov ile görüştüm. Kimliklerde çipler var. Kimlik bilgileri orada var. Havaalanına bu cihazların konulması yeterli. Bu sene olmaz. Önce vizeleri kısmen kaldırmaya çalışacağız. Resmi ve hizmet pasaportlarına kaldırmayı önerdi Ruslar. Kısmen de olsa vizeler kalkar. Yıl sonuna doğru belki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin adım atarlar. Önce vizeleri kaldıralım sonra kimlikle geliş gidişler nasıl olacak bunları görüşürüz."