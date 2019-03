Bakan Çavuşoğlu’ndan Burdur'da önemli açıklamalar

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur'un Bucak ilçesi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada, Bucak'ın her zaman olduğu gibi coşkulu ve heyecanlı olduğunu, kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirtti. 31 Mart yerel seçimlerinde de Bucak'ta Emrullah Ünal'ın iş başına geleceğini ümit ettiğini ve Bucak'ın Burdur siyasetine yön verdiğini anlatan Çavuşoğlu, ilçenin Antalya siyasetinde de etkisi bulunduğunu, Antalya ve Bucak'ın etle tırnak gibi olduğunu kaydetti.Antalya'dan dünyaya yapılan ihracatta Bucak'ın önemli rol oynadığını belirten Çavuşoğlu, "Bucaklılar vatanını, milletini seven insanlardır. Sizlere ne kadar hizmet etsek borcumuzu ödeyemeyiz. Bucak büyüyor. Eğitim ve sağlık bizim için olmazsa olmaz. İlçede de bunun etkilerini görüyoruz" dedi.İlçede bu yıl 27 bin metre uzunluğunda doğal gaz hattı yapılacağına değinen Çavuşoğlu, spordan sağlığa, eğitimden TOKİ'ye kadar birçok yatırımı takip ettiklerini aktardı.Bucaklıların bu seçimde de gerekeni yapacağına inandığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:"Burdur'da CHP zihniyeti var. Beş yıldır Burdur'a bir hizmet yapıldı mı? 40 proje taahhüdünde bulunmuş sadece, 4'ünü gerçekleştirmiş. Bu zihniyetlere Bucak'ı teslim eder misiniz? Bu zihniyetlere bir şehrimizi teslim ederseniz oraya karanlık gelir. CHP zihniyeti Antalya'yı bir dönem yönetti. O beş yılda Antalya'da bir proje gördünüz mü? Son beş yılda Menderes Türel'in yaptıklarını görüyorsunuz değil mi? Bucaklılar sürekli Antalya'ya gider, gelir. Her yerde görüyorsunuz. İki zihniyet arasındaki fark bu. CHP zihniyetinde ve onun ittifakı içinde olanlarda memlekete hizmet etme derdi diye bir şey yoktur. Burdur'da gördük. Bakın Denizli'ye. Denizli bugün Muğla ve Aydın'ın bile özendiği bir kenttir. Denizli'de güzel hizmetin olduğu kadar Burdur ve Aydın'da hiçbir şey yok belediyecilik namına."

"PKK ADAMLARINI YERLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Bodrum'da, İzmir'de kanalizasyon suyunun denize aktığını anlatan Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:"Geçen İzmir'de asansörün orada biz bir toplantı yaptık. Oradaki farklı dinlere mensup vakıfların, cemaatlerin temsilcileriyle bir araya geldik. Onlar da bizim vatandaşımız. Hafif yukarıda orası. Denizin o pis kokusu oradan hissediliyor. Bunu söyleyince İzmirliler diyor ki 'Efendim siz bize pis dediniz.' Biz İzmirli vatandaşlarımıza pis demiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir'deki çöpleri toplamıyor. Kanalizasyon yapmadığı için 'sel bastı' diyorlar. Aslında esasen şehri kanalizasyon basıyor. Tüm suları kanalizasyona vermişler. Hafif yağmurda tüm şehri kanalizasyon basıyor. Büyükşehir belediye hizmetleri açısından Türkiye'nin en geri kalmış şehri. Aslında dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Bodrum'a da gittim geçen. Her yerde çöp var. Bu utanılacak bir şey. Bodrum ve Muğla gibi bir şehirde aylarca su kesiliyor. Bu söylediklerim size neyi hatırlatıyor. 'İstanbul'un eski halini' dedi bir kardeşimiz. 1994 öncesi İstanbul'u hatırlatıyor. O yıl Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı olduktan sonra bu sorunları bir yılda halletmişti. O zaman bu kadar teknoloji de imkan da yoktu."Bakan Çavuşoğlu, belediyecilik anlamında hiçbir iş yapmayanların kendileriyle aynı zihniyette olan HDP ve PKK ile ittifak kurduğunu belirterek, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:"Zillet ittifakının içindeki partilerin hepsi terörist' demiyorum. Ama bir gerçek var ki Türkiye'de ne kadar terörist varsa, terör örgütü varsa bu ittifakın içinde. Doğru mu? Türkiye'de ne kadar hain varsa, ne kadar bölücü varsa bu ittifakın içinde. Dağdaki Kandil bunlara destek veriyor mu? Bunlar için kampanya yapıyor mu? Yapıyor. Bunu söyleyince niye alınıyorsunuz kardeşim. İzmir'de ya da başka yerlerde HDP kontenjanından giren kimse belediye başkan adayı. İzmir'de beraber belirlediler adayı. Çünkü o çukur eylemlerinde var ya o zaman onlara İzmir'den en büyük dayanışmayı gösteren adamdır şu anda İzmir'de o zillet ittifakının adayı. Diğer yerlerde de HDP kontenjanından kim nereye girdiyse istisnasız hepsini PKK belirlemiştir. Bunlar dağlarda başaramadı. Şehirlerde de çukur eylemleriyle başaramadılar. Şimdi CHP üzerinden kanallar açarak şehirlerimize yerleşmeye çalışıyorlar. PKK adamlarını yerleştirmeye çalışıyor. Bu millet buna müsaade etmeyecek. İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da, Bursa'da CHP'liler de bunu görüyor. Ankara'da 20 sene önce en gözde yer Çankaya'ydı. Şimdi ise Ankara'nın en geri kalmış yeri Çankaya. Neden hep aynı zihniyet. Karanlık zihniyet."