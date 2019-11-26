Bakan Çavuşoğlu'ndan Ankara'da yoğun gün

DAHA sonra Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin’i kabul eden Bakan Çavuşoğlu, ardından gazi meclisi ziyaret eden Kumluca ve Korkuteli ilçe teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’yi kabulünde "Yunanistan’daki Müslüman Türk azınlığın Atina ve Lozan antlaşmalarından kaynaklanan haklarını korumaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Çavuşoğlu, akşam saatlerinde Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu'na katıldı.