Bakan Çavuşoğlu tenis oynayacak

TURNUVA, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’un ilk vuruşu yapmaları ve ardından grup fotoğrafı çekilmesi ile başlayacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun himayelerinde düzenlenen 'Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası' kapsamındaki karşılaşmalar ATK kortlarında 15 Eylül 2019 Pazar günü Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Ankara’da bulunan Büyükelçilikler ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek.