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Bakan Çavuşoğlu tenis oynayacak

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Ankara Tenis Kulübü (ATK) işbirliğiyle düzenlenen 'Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın açılış töreni Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımı ile sabah Ankara Tenis Kulübü’nde gerçekleşecek.

GÜNCEL 12.09.2019, 22:00
Bakan Çavuşoğlu tenis oynayacak
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TURNUVA, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’un ilk vuruşu yapmaları ve ardından grup fotoğrafı çekilmesi ile başlayacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun himayelerinde düzenlenen 'Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası' kapsamındaki karşılaşmalar ATK kortlarında 15 Eylül 2019 Pazar günü Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Ankara’da bulunan Büyükelçilikler ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek.

#bakan çavuşoğlu #Tenis #Türkiye Tenis Federasyonu
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