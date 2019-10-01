Bakan Çavuşoğlu şehit mevlidine katıldı

ÇAVUŞOĞLU, şehit Dinçer'in Orta Mahalle'de yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Ali Dinçer'e ve ailesine başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, okunan mevlidin ardından Antalya'dan ayrıldı.Programa Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ile vatandaşlar da katıldı.