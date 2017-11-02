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Bakan Çavuşoğlu Politika Kulisi'nde

Temel atma ve açılış programları için yarın Alanya'ya gelecek olan Bakan Çavuşoğlu, Dim TV'de Alper Kutay'ın hazırlayıp sunacağı Politika Kulisi'ne katılacak

Bakan Çavuşoğlu Politika Kulisi'nde

Temel atma ve açılış programları için yarın Alanya'ya gelecek olan Bakan Çavuşoğlu, Dim TV'de Alper Kutay'ın hazırlayıp sunacağı Politika Kulisi'ne katılacak

02 Kasım 2017 Perşembe 13:31
Bakan Çavuşoğlu Politika Kulisi'nde
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Kasım Cuma günü (yarın) Alanya'ya geliyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi binasının temel atma töreni, ardından Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi'nin açılış programına katılacak olan Bakan Çavuşoğlu, akşam saat 19.00'da Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'de Alanya halkı ile buluşacak. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Alanya Politika Editörü Alper Kutay'ın hazırlayıp sunacağı "Politika Kulisi" programına katılacak olan Bakan Çavuşoğlu, 15 yıllık Ak Parti iktidarı döneminde Alanya ve Antalya'ya yapılan ve bundan sonra yapılacak olan projeleri Alanya halkı ile paylaşacak. Politika Kulisi, Cuma akşamı saat 19.00'da ekranlarınızda olacak.
DİM TV NASIL İZLENİR?
Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar. 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

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iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

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