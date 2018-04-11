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Bakan Çavuşoğlu polislerle bir araya geldi

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlık bünyesinde görevli polislerle bir araya gelerek, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıldönümünü kutladı

Bakan Çavuşoğlu polislerle bir araya geldi

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlık bünyesinde görevli polislerle bir araya gelerek, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıldönümünü kutladı

11 Nisan 2018 Çarşamba 00:42
Bakan Çavuşoğlu polislerle bir araya geldi
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Haber: Alper KUTAY

BAKAN Çavuşoğlu, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bakanlık bünyesinde görevli polislerle Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nun bahçesinde bir araya geldi. İçerde ve dışarıda büyük fedakarlıklar yapan polislere teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, "Kahraman polisimiz, gerek içeride gerek sınır ötesinde, en son Afrin'de olduğu gibi hainlerle her yerde mücadele ediyor" dedi. Bakan Çavuşoğlu, vatan topraklarını cesurca ve kahramanca koruyan emniyet teşkilatı mensuplarının, Türk milletinin bekası için her zaman canını feda etmeye ve şehit olmaya hazır olduğunu belirterek, tüm şehirlerde kamu düzenini sağlamak için çalışan polisler sayesinde Türkiye'nin her geçen gün daha fazla huzura kavuştuğunu dile getirdi. Konuşmasının ardından bakanlık bünyesinde çalışan kadın polislere karanfil dağıtan Bakan Çavuşoğlu, daha sonra polislerle yemek yedi.

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Mevlüt ÇavuşoğluAlanyalı Dışişleri BakanıPolisler
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