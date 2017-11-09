Bakan Çavuşoğlu'nun takipçi sayısı 1 milyonu geçti

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyayı en etkin kullanan devlet adamlarının başında geliyor. Twitter'da takipçi sayısı 2 gün önce 1 milyonun üzerine çıkan Bakan Çavuşoğlu, sadece 177 kişiyi takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar Kurulu'ndaki mesai arkadaşları dışında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ı da takip eden Bakan Çavuşoğlu'nun hesabına Twitter tarafından en popüler, en etkin paylaşımları yapan ve en çok takip edilen hesaplara verilen "mavi tık" logosu çok önceden eklendi. Twitter, "mavi tık" logosunu Alanya'dan ise sadece iki hesaba uygun gördü. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, en çok takip edilen, en etkin paylaşımlarda bulunan iki hesap olarak ön plana çıkıyor. 531 kişiyi takip eden Mehmet Ali Dim'in takipçi sayısı 32 bini geçerken, 1972 kişiyi takip eden Başkan Yücel'in ise 28 bin takipçisi var.