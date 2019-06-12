Bakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla AHEP’te mezuniyet coşkusu 

Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin ilk mezunlarını vereceği tören, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi

Bakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla AHEP’te mezuniyet coşkusu 
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Bakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla AHEP’te mezuniyet coşkusu

Bakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla AHEP’te mezuniyet coşkusu

ALANYA’NIN yüz akı eğitim kurumlarından olan Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi, bu yıl ilk mezunlarını verdi. Rektör Mehmet Durdu Öner ile Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş’un organize ettiği mezuniyet töreni, sabah saat 10.00’da Cikcilli Mahallesi’ndeki AHEP Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Dim TV’den (dimtv.tv) naklen yayınlanan törene Bakan Çavuşoğlu’nun yanısıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, AHEP Rektörü Mehmet Durdu Öner, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Küresel Gazeteciler Konseyi  (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile öğrenciler ve öğretim görevlileri katıldı. Törende konuşan Çavuşoğlu, üniversitenin bu sene ilk mezununu verdiğini belirterek gururlandığını kaydetti. Üniversitenin kurulması için çok çaba gösterdiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Tüm zor şartlara rağmen arkadaşlarımızın fedakarca çalışması sayesinde biz bu üniversiteyi bu noktaya getirdik. Buradan mezun olan öğrencilerin çok daha iyi yerlere geleceklerine inanıyoruz” dedi. Konuşmaların ardından diplomalarını alan öğrenciler hep birlikte kep attı.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2019, 13:13
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