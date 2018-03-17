Bakan Çavuşoğlu'nun Alanya Huzurevi'nde tavla keyfi

Haber: Alper KUTAY

BAKAN Çavuşoğlu bugün de şehit Uysal'ın Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen mevlit töreni ve yemeğine katıldı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra ziyaret ettiği Alanya Huzurevi'nde bir vatandaşla tavla oynadı. Karşılaşmayı Bakan Çavuşoğlu 5-0 kazandı. Huzurevi sakinine esprili bir dille "Seçimler yaklaşıyor. Yendim diye oy vermezlik yapmazsınız değil mi? Devletle bir işiniz var mı?" diye sordu. Huzurevi sakini ise "Emekliyim. Devletle hiç bir işim yok" yanıtı verdi. Bakan Çavuşoğlu'nun tavla keyfine Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Gazipaşa Kaymakamı ve Alanya Kaymakam vekili Nurullah Kaya, Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ve Ak Parti'nin yöneticileri de eşlik etti.