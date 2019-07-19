Bakan Çavuşoğlu'ndan son görev! Şehit personel son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİT Osman Köse (39) için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi. Cami avlusuna getirilen tabutun başında polisler nöbet tuttu. Şehit ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Şehidin ailesi, taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamadı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi, polislerin omuzlarında cenaze arabasına alındı. Şehit Köse'nin naaşı, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı Şehitliği’ne götürüldü. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli İstihbarat Başkanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile diğer bakanların tören sonrası kısa bir görüşme yaptıkları bildirildi.