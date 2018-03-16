Bakan Çavuşoğlu'ndan şehidin Alanya'daki evine ziyaret

Haber: Alper KUTAY

ASTANA Zirvesi'nden döner dönmez Alanya'ya gelen ve baba Mustafa Uysal'ı Bektaş Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu üzüntülerini bildirdi. Baba Mustafa Uysal, "Evladım vatanın bütünlüğü için şehit oldu, gurur duyuyorum" dedi. Bakan Çavuşoğlu ise Uysal ailesine üzüntülerini bildirerek her türlü sıkıntılarında yanlarında olacağını belirtti ve şehidimizin 4 yaşındaki kızı Ada'nın da artık kendi kızı olduğunu söyledi.