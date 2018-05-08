Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusça çağrı

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir Rus TV kanalına verdiği röportajda Rusça konuştu. Çavuşoğlu, Rus halkına kendi dilleriyle yaptığı çağrıda "Herkesi Antalya'ya tatile bekliyoruz. Antalya çok güzel, yemekleri de çok lezzetli" dedi.