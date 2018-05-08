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Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusça çağrı

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir Rus TV kanalına verdiği röportajda Rusça konuştu

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusça çağrı

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir Rus TV kanalına verdiği röportajda Rusça konuştu

08 Mayıs 2018 Salı 01:02
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusça çağrı
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir Rus TV kanalına verdiği röportajda Rusça konuştu. Çavuşoğlu, Rus halkına kendi dilleriyle yaptığı çağrıda "Herkesi Antalya'ya tatile bekliyoruz. Antalya çok güzel, yemekleri de çok lezzetli" dedi.

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