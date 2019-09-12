Bakan Çavuşoğlu'ndan müjde! Türk Konseyi'ne bir ülke daha katıldı 

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne (Türk Keneşi) katılma kararı aldığı müjdesini verdi. Çavuşoğlu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen 105. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda yaptığı konuşmada "Sizlere güzel bir haberim var. Özbekistan da Türk Konseyi'ne katılma kararı aldı. Resmen Türk Konseyi sekreteryasına başvurdular" dedi.Katılım için belgeleri hemen Özbekistan'a gönderdiklerini ve resmi süreci kısa sürede tamamlayacaklarını söyleyen Çavuşoğlu "İlk defa Türkmenistan'dan da olumlu sinyal aldık. Gözlemci üye olarak başlamak istediklerini söylediler" dedi. Bakan Çavuşoğlu, bu kapsamda Türk Konseyi Genel Sekreteri Kazak Büyükelçi Bağdat Amreyev ile Türk Konseyi'nin Alanyalı Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman'ın Türkmenistan'a gideceklerini belirterek "Türk Konseyi, önemli bir bölgesel aktör olacak. Geçen yıl Issık Göl'de yapılan zirvede Macaristan gözlemci üye olmuştu. 19 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Konseyi'nin Avrupa merkezini diğer üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla açacağız" şeklinde konuştu.