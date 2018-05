Bakan Çavuşoğlu'ndan müjde: 'Rusya ile vizeler kalkıyor'

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün CNN Türk’ün canlı yayın konuğu oldu. Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Ukrayna ile pasaportsuz seyahat uygulamasının başladığını ve iki sene içinde bu ülkeden Türkiye'ye gelen turist sayısının yüzde 80 arttığını dile getiren Çavuşoğlu, Rusya ile de vizesiz ve pasaportsuz seyahat için görüşmelere başlayacaklarını belirtti. Çavuşoğlu, Rusların, vizeleri bu sene tamamen olmasa da resmi ve hizmet pasaportlarına kaldırmayı önerdiğini ifade ederek "Biz de karşı görüşümüzü Ruslara ilettik, şimdi bunları görüşüyoruz. Kısmen de olsa vizeler kalkar, belki yıl sonuna doğru. Bakarsınız Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Putin bir telefon görüşmesi yaparlar ya da bir araya geldikleri zaman 'hadi vizeleri kaldıralım' derler. Bugüne kadar her iki lider böyle çok adımlar attılar. Biz de bunları uyguladık. Ama önce vizeleri bir kaldıralım, sonra kimlikle geliş gidişler nasıl olacak, bunları görüşürüz" diye konuştu.

Türkiye ve Rusya ilişkilerinde normalleşmenin artık sağlandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Malum büyük projelerimiz var. Türk Akımı Projesi, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, bunları ne zaman gerçekleştireceğiz, bitireceğiz, bunları konuşuyoruz. Artık o sorundu, bu sorundu, bunları konuşmuyoruz. Gerçekten bu önemli bir nokta" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO üyeliğinin başka ülkelerle iyi ilişkiler kurmasına engel olmadığını vurguladı. Türkiye'nin NATO üyeliğine alternatif arayışı içinde olduğunu kimsenin söyleyemeyeceğine işaret eden Çavuşoğlu "(Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler) Bu ilişkiyi sorgulamamak gerekiyor. Biz pekala Rusya ile de iyi ilişkiler içinde olabiliriz, ABD ile de iyi ilişkiler içinde olabiliriz. Her ikisiyle iyi ilişkiler içinde olmamız demek onlarla her konuda anlaştığımız ya da anlaşacağımız anlamına gelmez. Tam tersi, kabul etmediğimiz, benimsemediğimiz durumlar olursa biz bu konuda çok açık sözlüyüz. Rusya'ya karşı da çok açık sözlüyüz, ABD'ye ne kadar açık sözlü olduğumuzu herkes biliyor" diye konuştu.

‘TÜRKİYE MUTLAKA BUNA BİR CEVAP VERİR’

Çavuşoğlu, ABD'de Türkiye'nin S-400 füze tercihi ve bundan dolayı Türkiye'ye ambargo uygulama istenmesine ve bu konuda yasama organlarındaki girişimlere ilişkin, "ABD bize ambargo ya da vizeye yönelik bir adım atarsa Türkiye mutlaka buna bir cevap verir. Ama biz bunu arzu etmeyiz. Bu duruma niye gelelim, yapılması gereken ne? ABD bu anlayıştan vazgeçmeli" dedi. Türkiye'nin S-400 füzeleri konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Biz bu konularda hassasken, bize böyle tehditvari konuşmaları ya da yaptırım uygularız gibi yaklaşımları doğru değil. Biz ilişkileri düzeltmeye çalışırken, böyle adımlar atarsa Türkiye'den karşılığını mutlaka alırlar. Bize olumsuz adım atarlarsa biz de cevabını veririz. Artık eski Türkiye yok, bunu herkesin görmesi lazım" ifadelerini kullandı.