Bakan Çavuşoğlu'ndan moral ziyareti

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA'DA temaslarını sürdüren Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde Avrupa Şampiyonası grup maçları hazırlıklarını sürdüren Türkiye İşitme Engelliler Futbol Takımı'nı ziyaret etti. Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin, Bakan Çavuşoğlu’na takım ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sporcularla da sohbet eden Bakan Çavuşoğlu'na, sporculardan Emre Kılınç spor ayakkabısını hediye etti. Bakan Çavuşoğlu, hediye edilen ayakkabıyla penaltı atışları gerçekleştirdi. Takımın teknik direktörü Ali Metin ve İngiltere'den milli takıma gelen Hüseyin Er ile konuşan Bakan Çavuşoğlu, Ampute Milli Takımı'nın şampiyon olduğunu, bir şampiyonluk da işitme engelli takımdan beklediğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İşitme Engelli Futbol Milli Takımı'nın kampta olduğunu öğrenince ziyarete geldiğini vurgulayarak, takımın hocalarının Meclis'ten futbol takımının hocaları olduğunu anlattı.

MİLLETVEKİLLERİ DE EŞLİK ETTİ

Hocalarla beraber şampiyonlukları kazandıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Bu kardeşlerimiz Samsun'da olimpiyat şampiyonu oldular. Önümüzdeki günlerde önemli maçları var. Gelip onlara moral vermek istedik. İnşallah maçlardan sonra da Cumhurbaşkanımıza götürme sözü verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız takdir buyurursa arkadaşlarımızı götüreceğiz" diye konuştu. Takımın ilk maçının İngiltere ile olacağını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Olimpiyat şampiyonluğuna galibiyet yakışır. Antalya da milli takımlarımıza uğurlu geliyor. A milli futbol takımımıza da uğurlu geliyor. Dolayısıyla ben sonucun 3-1 olacağını düşünüyorum" dedi. Bakan Çavuşoğlu, futbolcular ve teknik heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Çavuşoğlu’na AKP Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu da eşlik etti.