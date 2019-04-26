Bakan Çavuşoğlu'ndan lise nostaljisi

SOSYAL medya hesaplarından genellikle dış politikadaki çalışmalar ve görüşmelerle ilgili paylaşımlarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde lise yıllarına ait üç fotoğrafına yer verdi. Çavuşoğlu'nun 'Lise yıllarından; ders, spor ve sanat' mesajıyla yaptığı paylaşımda, sınıf tahtasında soru çözerken, okul bahçesinde voleybol oynarken ve bir tiyatro gösterisinde sahnedeki anlarına ilişkin fotoğrafları yer alıyor. Bakan Çavuşoğlu, Instagram hesabında Antalya'nın doğa ve tarihi değerlerini gösteren fotoğraflar da paylaşıyor. Bakan Çavuşoğlu, daha önce de askerlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşmıştı.