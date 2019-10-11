Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik operasyon açıklaması: Avrupa'ya sert çıktı!

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir dönüşü özel bir kanalın muhabirinin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu, "Cezayir'den operasyonla ilgili gerekli adımları attık. Oradan durumu takip ettik. Bu harekat bizim uluslararası hukuktan doğan haklarımızdan dolayı başlamıştır. Sözde müttefiklerimizle, ABD ile daha önce bu güvenli bölgeyi oluşturmak için yoğun çaba sarfettik. Trump çok istekliydi fakat ABD askeri sahada isteksizdi. Terör örgütüne destek vermeye devam ettiler. Bu noktada da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bizim sabrımız tükendi. Bugün bu adımı atmazsak ileride atmamız imkansız hale gelebilirdi. ABD'liler YPG'ye silah vermeye devam etti bize rağmen. İnşallah önümüzdeki günlerde temizleyeceğiz buraları. Uluslararası hukuka uygun olarak operasyona dair bildiriler yapıldı. Birleşmiş Milletleri'ne, AGİT'e, NATO'ya bildirimler yapıldı. BM Güvenlik Konseyi'ni Fransa ve İngiltere acil toplantıya çağırdılar. Biz her şeyi hukuka uygun olarak gerçekleştirdik. Rejime de bilgi verdik ve gerekçelerini anlattık."

'AVRUPA İKİ YÜZLÜ'

"Fakat gelen açıklamalar görüyoruz. ABD ve Fransa zaten YPG'ye açıktan destek veriyor. Bazı gizliden destek veren ülkeler de kendilerini belli ettiler. Bunlar DAEŞ ile mücadelenin aksayacağını bahane ederek bize karşı eleştirilerde bulunuyorlar. Siz ne zaman DAEŞ ile göğüs göğüse mücadele ettiniz ki? DAEŞ ile biz mücadele ettik, biz savaştık. ABD Başkanı ne diyor? Tutuklu DAEŞ teröristlerini Avrupa ülkeleri geri almıyor. Neden geri almıyorsunuz? Madem bu kadar samimisiniz bu mücadelede, neden almıyorsunuz geri onları? Bunlar iki yüzlü ve samimiyetsiz açıklamalar. DAEŞ'in yeniden doğmaması için herkes üzerine düşen görevi yapmalı. DAEŞ'in ideolojisiyle en büyük savaşı Başkomutanımız sayın Erdoğan yapmaktadır. Hristiyan ve diğer azınlıklar zarar görecek diye eleştiriyorlar. YPG o kadar azınlığa işkence çektirdi baskı yaptı. Baskıya niye ses çıkarmadınız? Niye bunların sesini duymadınız da şimdi çıkıp başka azınlıkları bahane ederek bizi eleştiriyorsunuz? Birileri bunların eline kağıt vermiş ezbere açıklama yapıyorlar çünkü. İnsani krizler artacak diyorlar. YPG yıllardır Arap, Kürt, Türkmen insanlara acı çektirdi. Madem bu kadar umrunuzda niye bunları korumuyorsunuz? Çifte standarlarınız biz onların yüzüne vurmaktan bıktık onlar bu iki yüzlülüklerini sürdürmekten bıkmadılar."

'SİVİLLER KONUSUNDA EN HASSAS ÜLKE, TÜRKİYE'

"'Sivil zaiyat' diyorlar. Biz Türkiye olarak sivil zaiyat konusunda ne hassas ülkeyiz. Daha önce Fırat Kalkanı harekatında Zeytindalı Harekatı'nda da bu hassasiyetimizi gösterdik. Bunu sadece biz değil tüm dünya biliyor. Bizim derdimiz teröristlerle, burada farklı sebepleri kullanarak bize karşı çıkılmasını sebebi Suriye'yi bölmektir. Suriye'de durum istikrarsız ama "Türkiye girince istikarsız olacak" diyorlar. Özellikle Fransa, YPG'yi sarayda ağırlayan kim? Macron. Bunlar hep çifte standart."

'BAKABİLİYORSANIZ SİZ BAKIN MÜLTECİLERE'

"Burada insanların evlerine geri dönebilmesi lazım. 300 bin Suriyeli Kürt niye dönemiyor? 'Maddi destek vermeyiz' diyorlar. Hem 'Nasıl mülteci konusunda çalışabiliriz, maddi destek olabiliriz?' diyorlar hem de 'Destek olmayız.' diyorlar. Alın bakalım siz bu mültecileri bakabiliyor musunuz görelim? Sonra bunu söyleyince biz tehdit ediyor oluyoruz. Ama oraya dönecek insanlara yardım etmeyecekseniz madem ki sizin ülkeleriniz çok güvenli alın mülteciler siz bakın hadi bakabiliyorsanız. Bakamazlar. Türkiye'nin çabalarını görmemelerinin sebebi bu işte, bu operasyonu bahane ederek Türkiye'ye karşı olan iki yüzlü duygu ve düşüncelerini dışa vuruyorlar. Biz Başkomutanımız Erdoğan'ın dediği gibi kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Bu harekatı da başarıyla tamamlayacağız."

'OPERASYONU ABD'YE GİTMEDEN ÖNCE YAPTIK'

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu harekatı ABD ziyaretinden önce yapmak istedi. İnşallah buluşmadan önce de harekat biter. Biz şüphe duyduk, acaba ABD bizi oyalamaya mı çalışıyor dedik. Biz her zaman askerimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız ve savaş alanına da gideriz onların yanına. Halkımızdan çok büyük dualar ediliyor, ordumuza biz de çok dua ediyoruz. Daha önce Hatay bölgesine de Zeytindalı Harekatı'nda Başkomutanımız Erdoğan gitmişti moral vermişti."

'GÜVENLİ BÖLGE TSK, ÖSO VE YEREL BİRİMLERLE OLUŞACAK'

"Güvenli bölge nasıl olacak? Öncelik buradaki terör tehdidini ortadan kaldırmak. Bizim hedefimiz teröristlerdir, altını çizerek söylüyorum ki Kürtler değildir. Kürtler bizim kardeşimiz. En çok Kürt milletvekili bizim partimizde var. Şırnak'ta bile belediyeyi almış bir partiyiz biz. Kürtlere karşı hiçbir sorunumuz yok." dedi. Yeni Alanya'nın da takip ettiği açıklamada Çavuşoğlu şöyle devam etti, "Onlar terörist değil terörist olan PKK/YPG'dir. Diyarbakır anneleri de bunu herkesten çok sesle söylüyor. Kim tesis edece bu güvenli bölgeyi? Biz, Özgür Suriye Ordusu güçleri ve buranın yerel insanlarıyla oluşturulan yerel birimler yönetecek tıpkı daha önce Afrin'de, Fırat Kalkanı bölgesine yaptığımız gibi burada da aynısını yapacağız. Bugün insanlar rejimin bölgelerine gitmiyor güvenliklerinden endişe ettikleri için ama bizim oluşturduğumuz bölgelere geliyorlar. Orada huzurlular. 30 kilometrelik bu bölgeye de dönmeleri için yeme, içme, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçları karşılayacağız."

'BRÜKSEL'DEKİ PARANIN BİZE YARARI YOK'

"Ülkelerin bize destekleri konusunu konuşmuştuk. Avrupa ülkeleri destek vermeyeceklerini açıkladı. Biz tek başımıza kalsak dahi güvenli bölge için her şeyi yaparız. AB, vaatlerini yerine getirmiyor. 6 milyar Avro destek sözü verdiler ama bunun sadece 2,6 milyar Avro'luk kısmı geldi. Neymiş Brüksel'de bir bankadaymış gerisi. Oradaki paranın ne önemi var? Ne işe yarayacak o para? Uluslararası toplum yardım etmeli ki bu insanlar geriye dönebilsin. Ayrıca Türkiye-Rusya ve Almanya-Fransa 2+2'li görüşmeden çıkan sonuç bildirgesine de dikkatli bakın. Orada "Suriye'ye ve yaşadıkları yere geri dönen göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması" ibaresi var. Diyelim ki kimse yardım etmedi, biz kendimiz bugüne kadar yaptığımız gibi tek başımıza yaparız. Türkiye çok büyük bir ülkedir. Hiçbir zaman insani konularda hiçbir ülkeden geri kalmamış ve en insani yardımları Türkiye yapmıştır bu zamana dek."

DİPLOMASİ TRAFİĞİ YARIN

"Yarın Almanya Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim. Yaptığı açıklama çok çirkin, bunu görüşeceğiz. İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim ve Kanada Dışişleri Bakanı görüşme talep etmiş onun da zamanını ayarlayıp görüşeceğiz. Biz herkesle görüşürüz hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir gizli saklı bir şeyimiz yok. Operasyon bildirimlerimizi yaparken kendimizi zorunlu hissettiğimiz için değil, etkin çok taraflılığı ve uluslararası hukuku savunduğumuz için bildirdik. Meşru ve haklı olduğumuz için bunu herkese anlatıyoruz. İki yüzlülere de gerekli cevaplar verilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da operasyonu başlatma emrinin görüntülerini izlediniz. Ben Cezayir'den çıkarken gördüm. Mehmetçiğe de çok selamı var."