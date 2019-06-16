Bakan Çavuşoğlu'ndan kendisiyle tanışmak isteyen gence sürpriz ziyaret

CANA YAKIN tavrı ile bilinen Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir vatandaş tarafından kendine gelen görüşme teklifini geri çevirmedi. İsmi Ali Keskin olan genç Bakan Çavuşoğlu’na sosyal medya hesabı üzerinden bir mesajla ulaştı. Atatürk Havalimanı’nda hangar görevlisi olarak çalışan genç mesajında, ‘Camiye gittim ve sizi görmek kısmet olmadı derken bir de baktım ki biz caminin bahçesinde anca yer bulabilmişken siz de bulunduğumuz caminin terminale yakın olması sebebiyle namazını o camide eda eylemeye gelmişsiniz. Ancak o zaman yanınıza gelip sizinle tanışmak nasip olmadı. Sizden ricam yine Atatürk Havalimanı E kapısına yolunuz düşerse bir acı kahvemi içmeye uğrarsanız bu kardeşinizi çok sevindirir ve mutlu edersiniz. Lütfen cüretimi mazur görün, Allah’a emanet olun.’ ifadelerini kullandı. Bu mesaja karşılık Atatürk Havalimanı'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu genci mutluluğa boğdu. Keyifli geçen görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu da o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çavuşoğlu mesajında, 'Ali kardeşim davet etti, Atatürk Havalimanı hangarında çayını içtik. Ali’ye ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim. Ankara’ya yolunuz düşerse biz de bekleriz.’ ifadelerini kullanarak iadeyi ziyaret için genci Ankara’ya davet etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2019, 14:01