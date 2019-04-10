Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemdeki konular hakkında soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

YEREL SEÇİMLER İÇİN ABD ÖRNEĞİ



Türkiye her zaman demokratik bir seçim düzenler. Herkesin katılma hakkı vardır. Sonucun yakın olduğu yerlerde itirazlar doğal. Siyasi partilerin bu hakkını kullanması doğaldır. İtiraz süreci tüm dünyada var, yasaya uygun yapılıyor. ABD örneğini sayın Cumhurbaşkanı birkaç defa verdi. ABD'de bazı eyaletlerde fark yüzde 1'in altındaysa oylar yeniden sayılıyor. YSK hangi kararı verirse herkes uymak durumundadır. AB'nin seçimlerle ilgili açıklamalarını objektif olarak görmüyoruz. Demokrasiye inandığını söyleyen AB'nin de sorumlu açıklama yapması gerekiyor. Seçim sürecinde taraf tutamadılar. Daha önce tutunca ters tepti.

"ANLATTIKTAN SONRA 'BİLMİYORDUK' DEDİLER"

(ABD) Ziyaretimiz faydalı geçti. S-400'ü neden almak zorunda olduğumuzu açıkladıktan sonra böyle olduğunu bilmiyorduk dediler. ABD'nin satmadığını ve Türkiye'nin bir yerden karşılamak zorunda olduğunu söyledik. Bunları anlatmamız lazım. İkincisi NATO üyesi bazı ülkelerde S-300'ler var. NATO üyeliğiyle çelişmez. Söz söyleyecek kişi NATO Ganel Sekreteri'dir. Herhangi bir NATO üyesinin istediği savunma sistemini alabileceğini söyledi. Bunu bu noktaya getirmek çok yanlış. Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulamak yanlış.

"MÜTTEFİKLİĞİMİZE ZARAR VERİYORLAR"

Onların Rusya düşmanlığı var. Onlar düşman diye bizim de düşman olmamız gerekmez. Egemen ülke olarak kararlarımızı veririz. Sürekli yaptırımlardan bahsediyorlar. Müttefikliğe zarar verenler onlardır. Bir terör örgütüyle işbirliği yaparak müttefikliğimize zarar veren onlar.

"ENDİŞELERİ VARSA TEKLİFİMİZİ KABUL EDERLER"

Bu süreçte S-400, F-35'lere yönelik bir tehdit oluşturduğunu söylüyorlar. Rusya'ya bu hava savunma sisteminin tamamen Türkiye'nin kontrolünde olmasını istedik. Rusya'nın elinde olan değil, yeni yapılan bir sistemi istedik. Bir çalışma grubu oluşturalım ve F-35 başta olmak üzere NATO sistemlerine tehdit oluşturup oluşturmayacağını incelesin dedik. ABD'nin endişesi doğruyla bu teklifimizi kabul eder. İsrail'ni elindeki F-35'ler Suriye'de uçuyor. Suriye'de S-400 sistemleri var. Türkiye'nin kontrolünde olacak bir sistem nasıl oluyorda tehdit oluşturuyor. Teknik heyet önerimize henüz bir yanıt gelmedi."