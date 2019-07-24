Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla mesajı!

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısında ABD'nin Suriye'de güvenli bölge önerisi için, "Oyalama olmaması gerekiyor. Çünkü bizim sabrımız tükendi." ifadelerini kullandı. Halkbank'ın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle ABD'de açılan davada mahkum edilen eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gelmesi hakkında da konuşan Çavuşoğlu, Kendine hoş geldiniz, geçmiş olsun diyoruz. Bir an önce Halkbank davası kapanmalı. dedi