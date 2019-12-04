Bakan Çavuşoğlu'ndan anlamlı mesaj: 'Sevgi için engel yok'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte NATO Liderler Zirvesi için dün Londra'ya giden Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda "Sadece bir gün değil her gün. Sevgi için aramızda hiç bir engel yok!" dedi.