Bakan Çavuşoğlu NATO toplantısına katıldı

11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi hazırlıklarını ele aldı. Öte yandan Anayasa’nın 101. ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu’nun 8. maddeleri gereğince 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kabinedeki diğer bakanlar gibi aday gösteren dilekçeye imza atan Bakan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı devletimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.