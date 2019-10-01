Bakan Çavuşoğlu'na vefa 

AK Parti Alanya Belediye Meclis Grubu, sunduğu önergede Büyükhasbahçe Mahallesi sınırlarından başlayıp, Cikcilli Mahallesi'nden Oba Mahallesi sınırına kadar uzanan yeni Alanya Çevreyolu etabına 'Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı' adı verilmesini istedi.

Bugün toplanacak Alanya Belediye Meclisi'nde görüşülecek önergede aynen şu ifadeler yer alıyor:

ALANYA BELEDIYESI MECLİS BAŞKANLIĞI'NA

01/10/2019

Alanya İlçemizin ve Bölgemizin gururu Dış İşleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun İlçemize ve Bölgemize yapılmış ve yapılmakta olan yatırım ve projelere doğrudan etkisi ve katkısı tüm kamuoyu tarafından yakından görülmekte ve bilinmektedir. İlçemize yapılan her yatırımda ve projede doğrudan katkı ve bu projelere ivme kazandıran Sayın Bakanımızın bu gayret ve takibi gerek Belediyemiz eliyle yapılan yatırımları ve gerekse de Devletimiz eliyle yapılan yatırımları hızlı bir şekilde başlatmakta ve tamamlatmaktadır. Sağlıktan Eğitime, Ulaşımdan sosyal Projelere, Adli Yatırımlardan Tarımsal faaliyetlere kadar sosyal yaşamı ve halkı ilgilendiren her türlü problemin çözümünde ve kalkınmayı sağlayacak projelerin yapılmasında desteğini koşulsuz ve sonuna kadar bizlerden esirgemeyen Sayın Bakanımızın onure edilmesi, manevi olarak bu katkılarının gelecek nesillerce de hatırlanabilmesi maksadıyla isminin ilçemizde belirli bulvarlara ve noktalara verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Bu bağlamda Alanya ilçesi, Büyükhasbahçe sınırlarından başlayan; Kuzeyde 2658 Ada 1 Parsel, Güneyde 691 Ada 1 Parsel ile sınır olan doğuya doğru Cikcilli Mahallesi sınırları içerisinde Cikcilli Bulvarını da içerisine alacak şekilde Oba Mahallesi sınırına kadar olan Çevreyolu etabının isminin Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı olarak düzenlenmesini, bu hususta gerekli kararların alınarak talebimiz doğrultusunda Komisyona sevk ve Meclis Kararlarının alınmasını arz ediyoruz. Saygılarımızla.

AK PARTİ ALANYA BELEDİYE MECLİS GRUBU

Oy birliği ile ilgili komisyona havalesine karar verildi.