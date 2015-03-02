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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Bakan Çavuşoğlu CB Erdoğan ile Umre yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe'yi ziyaret ederek Umre yaptı. Erdoğan’a Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile işadamları da eşlik etti

Bakan Çavuşoğlu CB Erdoğan ile Umre yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe'yi ziyaret ederek Umre yaptı. Erdoğan’a Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile işadamları da eşlik etti

02 Mart 2015 Pazartesi 07:46
Bakan Çavuşoğlu CB Erdoğan ile Umre yaptı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un konuğu olarak Suudi Arabistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'a gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'nda Cidde Valisi Mushil Bin Macit, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer, Cidde Başkonsolosu Fikret Özer ve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile Riyad'da yapacağı görüşmelerde, köklü ortak geçmişe dayanan tarihi kardeşlik bağlarına sahip Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik nitelikteki ilişkilerin çeşitli yönlerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretine, eşi Emine Erdoğan, Başbakan yardımcıları Yalçın Akdoğan ve Numan Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazeteciler ve işadamlarından oluşan heyet katılıyor.
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Son Güncelleme: 01.03.2015 16:41
Anahtar Kelimeler:
Kral SelmanUmreRecep Tayyip ErdoğanMevlüt Çavuşoğlu
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