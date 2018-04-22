Bakan Çavuşoğlu BM toplantısına katılıyor

Haber: Alper KUTAY

BAKAN Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak öncülüğünde 24-25 Nisan'da düzenlenecek toplantı kapsamında BM'nin barışı inşa ve barışın sürdürülmesi faaliyetlerine Türkiye'nin katkıları ve yaklaşımı hakkında Genel Kurula hitap edecek. Burada bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması beklenen Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir araya gelecek. Ziyareti vesilesiyle Bakan Çavuşoğlu'nun Türk ve ABD medya temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.