Bakan Çavuşoğlu BM'de konuşma yaptı

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam ABD'de toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Çavuşoğlu, uluslararası barış ve güvenliğin tesisi için BM reformunun önemine ve Güvenlik Konseyi’nin daha şeffaf, daha demokratik olması gerektiğine işaret etti.
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