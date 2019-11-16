Bakan Çavuşoğlu Barış Pınarı'nı anlattı
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı
GÜNCEL 16.11.2019, 00:30
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, merkezi ABD'de bulunan düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nde Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı, terörle mücadele çalışmaları ve girişimci insanı dış politikasını anlattı. Bakan Çavuşoğlu, çok sayıda ülkenin dışişleri bakanları ile de bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgiler verdi.
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