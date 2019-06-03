Bakan Çavuşoğlu barış, huzur ve refah diledi

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Mekke'deki Safa Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14. İslam Zirvesi'nde İİT Zirve Dönem Başkanlığı'nı Suudi Arabistan'a devretti. Burada üye ülke liderlerine hitap eden Bakan Çavuşoğlu, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek "Müslüman dünyası için barış, huzur ve refah diliyorum" dedi.

