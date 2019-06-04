Bakan Çavuşoğlu Alanya'da bayramlaştı

Mehmet AL

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını Alanya'daki Türkler Mahallesi Arabi Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Çavuşoğlu, vatandaşların ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bayram namazını kendi köyünde mahallesinde hem büyükleriyle hem de Türkiye'nin her yerinden tatil için gelen vatandaşlarla eda ettiğini ve bayramlaştığını anlatan Çavuşoğlu, "Ramazan Bayramı'nın milletimize, tüm İslam alemine, ümmete barış, huzur getirmesini cenabı Allah'tan diliyorum. Özellikle zulüm altında yaşayan, savaşlardan dolayı ve diğer sebeplerden dolayı zor şartlar altında yaşayan Müslüman kardeşlerimize inşallah Rabbimin inayetiyle barış ve huzur gelir." dedi.

Dünyada 70 milyondan fazla insanın evini, ülkesini terk etmiş durumda olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Rabbim inşallah onları da ülkelerine evlerine huzurla barış içerisinde dönmeyi nasip eder. Bu vesileyle ülkemizin ve milletimizn yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızn akrabalarımızın ve tüm ümmetin bayramını kutluyorum."



Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2019, 07:59