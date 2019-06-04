Bakan Çavuşoğlu, ailesiyle bayramlaştı

Mehmet AL

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını Türkler Mahallesi’ndeki Arabi Camii’nde kıldı. Bakan Çavuşoğlu, çıkışta vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti. Daha sonra baba Osman Çavuşoğlu’nun Türkler Mahallesi’ndeki evine giden Bakan Çavuşoğlu eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte burada ağabeyi Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ahmet Çavuşoğlu, kardeşi Hayri Çavuşoğlu ve akrabalarıyla bayramlaştı.

Bayramlaşma sonu aile fotoğrafıyla beraber resmi hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu,” Aziz milletimizin ve tüm ümmetin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” dedi.