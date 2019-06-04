Bakan Çavuşoğlu, ailesiyle bayramlaştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Alanya’da gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, baba evinde akrabalarıyla bayramlaştı

Bakan Çavuşoğlu, ailesiyle bayramlaştı
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Mehmet AL
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını Türkler Mahallesi’ndeki Arabi Camii’nde kıldı. Bakan Çavuşoğlu, çıkışta vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti. Daha sonra baba Osman Çavuşoğlu’nun Türkler Mahallesi’ndeki evine giden Bakan Çavuşoğlu eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte burada ağabeyi Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ahmet Çavuşoğlu, kardeşi Hayri Çavuşoğlu ve akrabalarıyla bayramlaştı.  
Bayramlaşma sonu aile fotoğrafıyla beraber resmi hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu,” Aziz milletimizin ve tüm ümmetin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” dedi.

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