Bakan Çavuşoğlu: ‘AB beklentilere cevap veremiyor’

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla Swiss Hotel The Bosphorus'ta TRT World Forum kapsamında düzenlenen "Parçalanmış Bir Dünyada Adil Bir Barış Aramak" başlıklı özel oturuma katıldı. Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, parçalanmış dünyada terörizm, düzensiz göç, insani krizlerin ve nefret suçlarının yükselişte olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, her alanda eşitsizliklerle mücadele edilmezse Türkiye'de, bölgede ve ötesinde sosyal adaletten bahsedilemeyeceğini söyledi.

‘TÜM DÜNYA İÇİN BARIŞ ŞART’

Uluslararası kuruluşların gerçek tehditlerle mücadelede başarısız olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, herkes için barış ve refahın sağlandığından emin olmak için uluslararası kuruluşları güçlendirmenin gerekliliğine ve önemine dikkati çekti. Birleşmiş Milletler’in (BM) insanlığa hizmet etme yolunda küresel görevini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, BM'nin güncel küresel meydan okumalara yanıt verebilmek için reforma ihtiyaç duyduğunu anlattı. BM Güvenlik Konseyi’ne de reform çağrısında bulunan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi dünya beşten büyüktür. Bu içi boş bir söz değil. BM kendini yenilemelidir. BM bugünün dünyasının beklentilerini karşılayamıyor. BM'yi bırakın, bölgesel kuruluşlarımız da halklarımızın beklentilerini karşılayamıyor. Avrupa özelinde AB bunlardan biri” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 22:45