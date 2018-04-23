Bakan Çavuşoğlu 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

Haber: Alper KUTAY
BAKAN Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi: "Sevgili çocuklar, siz istikbalimiz ve umudumuzsunuz. Size daha büyük ve daha güçlü bir vatan bırakmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklarımıza armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." Bakan Çavuşoğlu mesajında Milli Mücadele yıllarına ait fotoğrafların da yer aldığı bir video paylaştı.
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