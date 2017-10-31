Bakan bu kez ALKÜ için geliyor

ÇAVUŞOĞLU , Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ ) Eğitim Fakültesi’nin temel atma töreni ve Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi ’nin açılışına katıldıktan sonra 2017-2018 Eğitim - Öğretim Dönemi’nde ilk kez Alanya’da eğitim görecek olan ALKÜ Tıp Fakültesi öğrencileriyle program kapsamında bir araya gelecek.

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