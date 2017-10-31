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Bakan bu kez ALKÜ için geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 3 Kasım Cuma günü Alanya’da olması bekleniyor

Bakan bu kez ALKÜ için geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 3 Kasım Cuma günü Alanya’da olması bekleniyor

31 Ekim 2017 Salı 10:06
Bakan bu kez ALKÜ için geliyor
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ÇAVUŞOĞLU, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi’nin temel atma töreni ve Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi’nin açılışına katıldıktan sonra 2017-2018 Eğitim - Öğretim Dönemi’nde ilk kez Alanya’da eğitim görecek olan ALKÜ Tıp Fakültesi öğrencileriyle program kapsamında bir araya gelecek.

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Mevlüt ÇavuşoğluAlanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiALKÜRafet Kayış Mühendislik Fakültesi
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