Bakan Albayrak'tan 'G20' açıklaması: Türkiye’nin tezlerini ortaya koyduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 toplantılarının ardından "G20 Aile Fotoğrafı" çekiminde yer aldı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından G-20 Zirvesi ile ilgili paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında "G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında küresel ekonomiyi tehdit risklerine karşı tezleri otaya koyduk" ifadelerini kullandı

Bakan Albayrak'tan 'G20' açıklaması: Türkiye’nin tezlerini ortaya koyduk
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ALBAYRAK, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar  Toplantıları kapsamında bulunduğu Washington'da, G20 maliye bakanları ve merkez  bankası başkanları ile aile fotoğrafı çekimine katıldı

Bakan Albayrak, çekim öncesinde yanında bulunan OECD Genel Sekreteri  Angel Gurria ve diğer katılımcılarla bir süre sohbet etti.

Fotoğraf çekiminde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı  Murat Çetinkaya'nın yanı sıra ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve IMF Başkanı  Christine Lagarde da hazır bulundu.

TWİTTER'DAN 'G20' PAYLAŞIMI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından G-20 Zirvesi ile ilgili paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında "G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında küresel ekonomiyi tehdit risklerine karşı tezleri otaya koyduk" ifadelerini kullandı.

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