Bakan Albayrak'tan flaş vergi açıklaması

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda konuştu.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz.

Vergi sisteminiz ne kadar adaletli ve verimli olursa ülkenin yapısı, sistemi, temel altyapısı o kadar güçlü olur.

Yeni bir vergi sistemi için başladığımız çalışmaları bir adım daha ileri bir faza taşıyoruz.

Vergi politikasında her zaman gözettiğimiz hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz.

Elimizdeki mali alanı doğru bir şekilde ekonomik aktiviteyi ve verimli yatırımları desteklemek üzere yönetmek zorundayız.

16 senede kayıtlı ekonomiye geçiş noktasında çok önemli adımlar atıldı.

Gelir dağılımını daha adil hale getirme, vergiye uyumu kolaylaştırma ve kolay vergi sistemi oluşturma önceliklerimiz arasında.

Nisan ayında herşey çok daha güzel olduğunda burada başka orada başka konuşanlar yüzümüze nasıl bakacaklar. O diyenler trenin artık çok arka vagonunda kalacaklar.

Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan vergi reformunu hedefe koymuş bir yönetim var.

KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesini sağlamak için birçok düzenleme için söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun

Açık, şeffaf, sonuç odaklı ve en önemlisi kural ve kaidelerin net bir şekilde belirlendiği bir süreci başlatmak istiyoruz.

26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. 0-2 kilo arası mektup olarak görülüyor. İncecik zarflardan neler çıkıyor neler. Gelen ürünlerde vergi yok.

Gerek kamu gerekse özel sektör temsilcileriyle çalışma grupları oluşturduk ve çalışmaya başladı.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 11:56