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Bakan Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile telefonda görüştü

GÜNCEL 15.10.2019, 20:39 15.10.2019, 20:44
Bakan Akar'dan kritik görüşme
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MİLLİ  Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve El-Şamari, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

#milli #Bakan Akar
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