Bakan Akar: Tel Abyad, Resulayn kontrol altında

BAKAN Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili muhalefet partilerini bilgilendirme kapsamında İY Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Bakan Akar, Akşener ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi. Bakan Akar, yaklaşık 50 dakika süren görüşmede harekat ile ilgili Akşener'e bilgi verdi. Bakan Akar, görüşmenin ardından çıkışta açıklama yaptı. Akar, İYİ Parti lideri Akşener'in görüşlerini dinlediğini ve sorularını cevaplandırdığını belirterek, "Burada bildiğiniz gibi gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra, ciddi ve samimi şekilde muhataplarımızla görüştükten sonra, konuya birlikte, müttefiklik ruhuna uygun, NATO içindeki ittifakımıza uygun bir şekilde koalisyon olarak Amerika ile birlikte çözüm için çalıştık. Bunun mümkün olmadığını gördüğümüz için ülkemizin hak ve menfaatleri konusunda bir karar verdik ve bu kararı da bildiğimiz gibi 9 Ekim saat 16.00'dan itibaren uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar buradaki faaliyetler Mehmetçiğin büyük bir başarısıyla kahramanlığıyla çok şükür devam ediyor. Tel Abyad, Resulayn kontrolümüz altında. Bölgenin kontrolüyle ilgili çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu.



'TEK HEDEF TERÖRİSTLER'



Türkiye'nin mücadelesinin sadece YPG ile değil, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle olduğunun altını çizen Bakan Akar, "Bizim için tek hedef teröristler. Bunun dışında hiçbir etnik, dini grupla bizim hiçbir ilişkimiz söz konusu değil bu manada. Onların güvenliği de bizim için önemlidir. Dolayısıyla özellikle Kürt kardeşlerimizle Türkiye'deki Suriye'nin kuzeyindeki onların rahatı, huzuru ve güvenliği için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tel Abyad'da, Resulayn'da oraları kontrol altına aldıktan sonra ülkemiz, silahlı kuvvetlerimiz lehine oradaki vatandaşların, kardeşlerimizin yaptıkları gösteriler, yaptıkları açıklamalar bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir" diye konuştu.



'YPG'LİLER TARAFINDAN DEAŞ'LILARIN KAÇIRILDIĞINI GÖRDÜK'



DEAŞ'lılara da değinen Akar, "Bildiğiniz gibi bir hapishane konusu var. Bu hapishanelerle ilgili de biz elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız. Ancak bölgemizde bir tek DEAŞ hapishanesi vardı; oraya gittiğimiz zaman bunun YPG'liler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük. Bunları da fotoğraflarla, filmlerle tespit ettik ve ilgili muhataplarla bunları görüştük, görüşmeye de devam edeceğiz" dedi.



'ESAS OLAN TERÖR KORİDORUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİMİZ'



İnsani konularda hassas davranıldığına dikkat çeken Bakan Akar, şöyle konuştu:



"Herhangi bir şekilde bir masum insana zarar verilmemesi için uygulamada, planlamada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bunun dışındaki haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Bu konuda TSK milli, manevi, mesleki değerlerine son derece bağlı, elinden geldiğince tamamen ahlaki değerler ölçüsünde mücadelimizi son derece temiz bir şekilde sürdürüyoruz. Buradaki esas olan husus; ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğimiz. Esas olan, gayretimiz budur. Bu sadece ülkemizin, halkımızın, sınırlarımızın güvenliği değil, aynı zamanda Suriye'nin de kuzeyinin güvenli bölge haline gelmesiyle orada yaşayan, yaşamakta olan Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine ve topraklarına güven içinde dönmelerini sağlamak da bizim bir başka amacımız. Buradaki faaliyetlerin bu şekilde devamıyla, burada güvenli bölge gerçekleşecek, sonuçta burada sulh ve sükun gerçekleşecek ve bu şekilde harekat tamamlanacak."