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Bakan Akar'dan 'kimyasal silah' iddialarına sert tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yalan ve alçakça haberlerle kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaların yayımlandığını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok." dedi

GÜNCEL 20.10.2019, 15:24
Bakan Akar'dan 'kimyasal silah' iddialarına sert tepki
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AKAR, 50 sene önce okuduğu "Taş Mektep" olarak adlandırılan Kayseri  Lisesi'ne gelişinde kendisi gibi Kayseri Lisesi mezunu eski Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye  Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Lisesi Müdürü Ali Durmuş ve diğer yetkililer  tarafından karşılandı.
Okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Akar,  konuşmasının ardından onların sorularını da yanıtladı. Bir öğrencinin Fırat'ın  doğusundaki terör hedeflerine yönelik icra edilen Barış Pınarı Harekatı'ndaki son  duruma ilişkin sorusu üzerine Akar, şunları söyledi:
 
"Ülkemizin ve milletimizin güvenliği, hak ve menfaatleri esastır. Bu  çerçevede ülkemizin güneyinde, hudutlarımıza ve oradaki halkımıza karşı herhangi  bir şekilde risk, tehdit ve tehlikeye müsaade etmeyeceğiz. Bu harekatla bir  taraftan sınırlarımızı güven altına alacağız, diğer taraftan orada güvenli bölge  oluşturacağız, teröristleri oradan kovacağız, etkisiz hale getireceğiz ve  evlerinden, topraklarından edilmiş kişiler açılan alana dönebilecekler. Maksat  bu, çok açık ve net. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Başta Suriye olmak  üzere bütün komşularımızın toprak bütünlüğe son derece saygılıyız."
 
 "Kaç kere 'Bu işin şakası yok' diye söyledik"
 
Güvenli Bölge'nin diğer ülkelerle tesis edilmesi konusunda yoğun  görüşmeler yaptıklarını anımsatan Akar, şöyle devam etti:
 
"Yaptığımız görüşmelerde mutabık kaldığımız konuların uygulamasında 49  gün sabrettik ve ciddi bir sonuç alamadık. Bunu bizim muhataplarımız ve dış basın  çarpıtıyor. Biz bir günde bu kararı vermedik veyahut başlangıçta biz tek başımıza  girmeye karar verip de görüşmeleri herhangi bir şekilde akamete uğratmadık. Biz  görüşmelere başladığımızda samimi olarak ABD ve diğer koalisyon ülkeleri ile  beraber Güvenli Bölge oluşturma konusunda birlikte çalışmayı düşünerek, bunu  bekleyerek görüşmeler yaptık. Daha sonra mutabık kaldığımız konuların  uygulanmasında da 49 gün onlarla beraber bu işleri umutla yaptık. Gördük ki  verilen sözlerin hiçbiri tutulmuyor, teröristler her geçen gün daha da  güçleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Silahlı Kuvvetlerimizin  planları  çerçevesinde harekata başladık, 9 Ekim saat 16.00. Mehmetçik, büyük bir  kahramanlık ve fedakarlıkla, tahminlerin çok ötesinde yüksek bir performansla  hedeflerine ulaştı, ulaşmaya devam ediyor. Biz bunu bütün dünya aleme ilan  etmiştik, vaziyet böyle, biz bunu yaparız diye. Kaç kere bu işin şakası yok diye  söyledik."
 
Sivillerin zarar görmemesi için hem harekat sırasında hem planlama  safhasında hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyetin gösterildiğini vurgulayan  Akar, "Fakat bir sürü iftira, bir sürü bühtan, yalan haberler var. Anadolu Ajansı  burada çok önemli bir iş yapıyor. Yalan fotoğrafları alıyorlar, gerçeklerini  ortaya koyularlar." diye konuştu.
 
Akar, "Utanmaz ahlaksız alçaklar 'TSK, Tel Abyad'da çocuklara şunu  yaptı', 'TSK, Resulayn'da kadınlara şunu yaptı' diye fotoğraf koyuyorlar, o  fotoğrafların biri Vietnam'dan biri Afganistan'dan çıktı. İşte bu alçaklara karşı  sadece sahada değil, bilgi savaşları çerçevesinde de mücadelemiz yoğun şekilde  devam ediyor." ifadelerini kullandı.
 
"Bizim tek hedefimiz terörist"
 
 Sivillere zarar verilmesi gibi bir konunun asla söz konusu  olmayacağını belirten Akar, "Operasyon sahasında sivillere, dini yapılara,  çevreye, kültürel, tarihi yapılara zarar vermemiz mümkün değil. Harekat  sonrasında bir Rakka'nın, Musul'un, Doğu Guta'nın fotoğraflarına bakın bir de  Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği harekat sonrası Afrin'e bakın,  Resulayn'a, Tel Abyad'a bakın." diye konuştu.
 
Bu konuda TSK’nin övünülecek bir yeteneğe, bilgi birikimine,  performansa sahip olduğunu belirten Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristtir."  dedi.
 
Yalan, alçakça haberlerle kimyasal silah kullanıldığına yönelik  iddiaların yayımlandığına dikkati çeken Akar, "Yalan haberlerle kimyasaldan  bahsediyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun  atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok." ifadelerini kullandı.
 
 

#milli savunma bakanı #Hulusi Akar
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