Bakan Adliye Sarayı ek hizmet binasını inceledi

ÇAVUŞOĞLU'NA Antalya Valisi Münir Karaoğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre de eşlik ettiler. İnceleme sırasında Bakan Çavuşoğlu’na Başsavcı Yasin Emre tarafından bilgi verildi. Çavuşoğlu, inşat yapımını üslenen firma yetkililerinden, 22 Haziran tarihinde inşaatın tamamlanması için söz aldı. Bakan Çavuşoğlu Adliye inşaatında çalışan işçilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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