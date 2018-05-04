Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102599
ALTIN
178.771
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7282
EURO
5.0509
Bebeğinizi en az 2 yaşına kadar emzirin
Bebeğinizi en az 2 yaşına...
Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın alacak...!
Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 5 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 4 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Bakan Adliye Sarayı ek hizmet binasını inceledi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Alanya Hizmet Binası’nın açılışını yapmak üzere Alanya’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Adalet Sarayı’nın ek hizmet binasının inşaatını inceledi

Bakan Adliye Sarayı ek hizmet binasını inceledi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Alanya Hizmet Binası’nın açılışını yapmak üzere Alanya’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Adalet Sarayı’nın ek hizmet binasının inşaatını inceledi

04 Mayıs 2018 Cuma 19:20
Bakan Adliye Sarayı ek hizmet binasını inceledi
banner404

- Mehmet AL

ÇAVUŞOĞLU'NA Antalya Valisi Münir Karaoğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre de eşlik ettiler. İnceleme sırasında Bakan Çavuşoğlu’na Başsavcı Yasin Emre tarafından bilgi verildi.
Çavuşoğlu, inşat yapımını üslenen firma yetkililerinden, 22 Haziran tarihinde inşaatın tamamlanması için söz aldı. 
Bakan Çavuşoğlu Adliye inşaatında çalışan işçilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Güvenlik KurumuSGKAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da Bakan Çavuşoğlı ile SGK'ya görkemli açılış
Alanya'da Bakan Çavuşoğlı ile SGK'ya görkemli açılış
Evden kitap çalan hırsızlardan ilginç not
Evden kitap çalan hırsızlardan ilginç not
AKP'li Karagöz partililerle buluştu
AKP'li Karagöz partililerle buluştu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim